Tempesta di neve si abbatte su New York: voli cancellati e vaccinazioni annullate

New York – Tutti i voli commerciali all’aeroporto John F. Kennedy di New York sono stati cancellati ieri e 5 siti statali per la vaccinazione di massa nello Stato saranno chiusi oggi, martedì, a causa della tempesta di neve che si sta abbattendo sulla costa orientale degli Usa.

“Questa tempesta invernale sta già producendo grandi quantità di neve e creando condizioni di viaggio pericolose, e si prevede che continuerà anche domani“, ha affermato il governatore di NY Andrew Cuomo. “Per la sicurezza sia dei lavoratori che delle persone in attesa di vaccinazione, rinvieremo gli appuntamenti per domani in diversi siti di vaccinazione che sono stati colpiti da questa tempesta. Per essere chiari, nessuno sta perdendo un appuntamento, saranno tutti riprogrammati quando le condizioni sono più sicure“.

Almeno sette siti statali per la vaccinazione di massa ritarderanno l’apertura fino alle 10:00 ET, ma gli appuntamenti programmati prima di quell’ora verranno riprogrammati per più tardi nel corso della giornata, ha aggiunto Cuomo. (fonte Adnkronos)