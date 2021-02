Cal Fiumicino: “Il ‘no’ al nuovo ponte della Scafa? Pretestuoso e viziato da ragionamenti errati”

Fiumicino – “Veder parlare del ponte della Scafa, un’arteria così importante, in maniera così politicamente banale e, a mio parere, strumentale, mi lascia davvero sconcertato”. A dirlo è un comunicato del gruppo direttivo di Cal (Comune Autonomia e Libertà).

“Le perplessità di Demos sono decontestualizzate dal vero problema, che non è solo il traffico ma la sicurezza dell’Isola Sacra. Il nuovo ponte, più ampio e fruibile, rappresenterebbe una via di fuga adeguata in caso di allagamenti, e certamente fungerebbe da drenante anche rispetto al traffico veicola re oggi sostenuto dal vecchio ponte”.

“Dispiace – prosegue la nota – che considerazioni così immediate non trovino spazio nei ragionamenti di Demos. Anche la preoccupazione sul presunto ‘sfregio permanente’ alla zona archeologica, al di là delle suggestioni che evoca, nei fatti non ha molto senso: il progetto non tocca nulla del sedime archeologico che conosciamo, ma tutto si riduce ad un muro di epoca romana che, peraltro, può tranquillamente essere spostato in altra sede”.

“Ma certo, se ogni piccolo reperto dell’antica Roma avesse fermato la costruzione di nuove strutture funzionali alla crescita della collettività, oggi non esisterebbe neanche la Capitale così come la conosciamo. Una cosa – conclude il comunicato – è la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-archeologico-monumentale, altro è trovare un pretesto, qualche che sia, per provare a fermare un’opera fondamentale, attesa da tanto, troppo tempo”.

