Covid-19, calano i contagi a Fiumicino: sono 257 i positivi nel comune

Fiumicino – “Scendono ancora i positivi nel nostro Comune. Oggi, secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3, sono 257“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Di questi – prosegue – 135 sono uomini e 122 sono donne, l’età media è di 42 anni e il rapporto tra popolazione e positivi è 0.31. La percentuale di contagi a Isola sacra e Fiumicino è pari al 58% del totale”.

“La diminuzione, lenta ma progressiva dei contagi, sperando che sia confermata nei prossimi giorni, è un’ottima notizia. Ma non bisogna in ogni caso abbassare la guardia”.

“Invito la cittadinanza – conclude – a non smettere di seguire le indicazioni per contrastare la diffusione dei contagi: un uso corretto delle mascherine, l’igienizzazione frequente delle mani e il mantenimento delle distanze interpersonali”.

