Fiumicino, “Intitolare una strada a Franco e Sergio Citti”: la mozione di Petrillo

Fiumicino – “Franco e Sergio Citti sono due pietre miliari del cinema italiano, in particolare del filone neorealistico e surrealista ben rappresentato dalle opere di Pier Paolo Pasolini, con cui hanno collaborato in molte occasioni, tutte di grande valore”. E’ quanto si legge in una nota stampa del capogruppo della Lista Civica Zingaretti Angelo Petrillo e vicepresidente di Pop Idee in movimento

“Attore il primo e regista il secondo – prosegue Petrillo -, hanno spesso realizzato scene all’interno dei loro film ambientate proprio nel territorio di Fiumicino. Fiumicino avevano scelto come dimora ed oggi è il luogo in cui riposano. È per questo che appare assolutamente necessario e improrogabile intestare loro un luogo simbolo del Comune, uno spazio pubblico, un parco, una strada o una piazza del territorio.

A tal fine – conclude Petrillo – ho deposto una mozione da discutere in Consiglio comunale per chiedere al Sindaco e alla Giunta di farsi carico di rendere eterna la memoria di questi due artisti, maestri di cinema, che tanto hanno amato Fiumicino da renderla persino la loro abitazione”.

