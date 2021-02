“Il barone rampante”… in 5 minuti!

“Il barone rampante” (1957), di Italo Calvino, fa parte della trilogia “I nostri antenati” (insieme a “Il cavaliere inesistente” del 1959 e a “Il visconte dimezzato” del 1952). La vicenda inizia il 15 giugno del 1767 e finisce intorno al 1832 è il racconto della vita di Cosimo Piovasco di Rondò tutta condotta, dopo i primi 12 anni passati nella casa paterna, sugli alberi fino alla morte a 65 anni. Con il suo comportamento, Cosimo rappresenta l’idea di rifiuto delle regole preconcette e di accettazione delle diversità, rifacendosi a tematiche più ampie come la paura e l’avversione per ciò che si discosta dalla cosiddetta “normalità”.

Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) è nel novero dei più notevoli scrittori italiani. Partecipa alla guerra partigiana, poi ha modo di lavorare con vari giornali e riviste, svolgendo anche attività di consulenza editoriale; soggiorna a lungo in Francia.

Fu politicamente impegnato nel Partito Comunista Italiano per poi dissociarsi dopo i fatti d’Ungheria. Marcovaldo, Le cosmicomiche, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Le città invisibili sono capolavori uniti dalla riflessione sulla storia e la società contemporanea. Nella trilogia de I nostri antenati Calvino ha voluto descrivere l’uomo moderno diviso e incapace di trovare il giusto equilibrio tra bene e male (“Il visconte dimezzato”), alienato (“Il barone rampante”) e ridotto a pura apparenza (“Il cavaliere inesistente”).

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

Il Faro online – Clicca qui per riascoltare tutte le pubblicazioni di “Un libro in 5 minuti”