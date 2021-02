Il Papa torna ad affacciarsi su piazza San Pietro: dal 7 febbraio Angelus coi fedeli

Città del Vaticano – Tornano i fedeli in piazza San Pietro per l’Angelus. È quanto risulta dall’agenda del Pontefice. Dopo alcune settimane di forti restrizioni, con il Papa “ingabbiato” nella Biblioteca del Palazzo Apostolico e l’Angelus trasmesso solo in diretta tv e in streaming, da domenica 7 febbraio la preghiera mariana della domenica, a mezzogiorno, tornerà ad essere pronunciata dal Papa dalla finestra del Palazzo Apostolico con i fedeli in piazza.

