La Polizia Stradale di Terracina salva un barbagianni

Terracina – Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina, distaccamento di Terracina, la sera scorsa, durante il servizio di pattugliamento stradale, sulla SS7 “Appia”, hanno individuato sulla carreggiata e tratto in salvo un barbagianni, specie rigorosamente protetta da convenzione internazionale.

Il volatile, verosimilmente spaventato, era accovacciato e immobile nonostante la presenza degli operatori e dei veicoli in transito. Dopo aver posizionato l’autovettura di servizio con i dispositivi luminosi in funzione e in modo da proteggere l’uccello, con molta pazienza, gli agenti sono riusciti a far muovere l’animale, il quale, dapprima si adagiava sulla banchina erbosa ivi presente e, successivamente, spiccava il volo tra gli arbusti posti sull’argine del fiume Linea, che scorre lì vicino. Il volatile non sembrava essere ferito e appariva in buono stato di salute generale.

Soddisfatti gli uomini della Stradale per aver salvato l’animale, l’avventura del rapace ha avuto un lieto fine.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina