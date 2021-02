Ladispoli, prorogata al 22 febbraio la scadenza delle bollette dell’acqua

Ladispoli – Flavia Servizi informa gli utenti del servizio idrico che la scadenza delle bollette, a causa di un ritardo nella consegna, è stata prorogata al 22 febbraio 2021. Per gli utenti che usufruiscono della domiciliazione bancaria il pagamento è stato regolarmente effettuato il 31 gennaio 2021.

Flavia servizi ricorda che, vista l’emergenza sanitaria in corso, l’accesso allo Sportello utenti per il Servizio Idrico è solo su appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. Potrà accedere allo Sportello solo un utente alla volta. Per prenotazioni chiamare lo 065126365 o inviare una mail a sportello@flaviaservizi.it.

