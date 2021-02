Ostia, Picca (Lega): “Lo Skate Park è abusivo. Ennesima ‘bufala’ a 5 stelle”

Ostia – “Lo skate park di Ostia, progetto tanto atteso dalla cittadinanza ed usato dal M5S come spot elettorale, sta nascendo in maniera abusiva su un terreno che non è di proprietà del Comune di Roma ma del demanio pubblico”. A dichiararlo, in una nota stampa, è Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, che sulla vicenda ha fatto un accesso agli atti.

“L’area dove si sta costruendo lo Skate Park, – osserva il Capogruppo – secondo quanto scrive il Dipartimento urbanistico di Roma Capitale, fa parte del patrimonio comunale a seguito di un’occupazione d’urgenza avvenuta nel 1985 da parte del Comune per dotare il quartiere di opere edilizie, strade e fogne necessarie per l’attuazione del piano di zona Ostia Lido Nord che risaliva a 20 anni prima. Tra le particelle, poiché il Dipartimento non ha fornito la planimetria catastale dell’intervento previsto nel 1985, non risulta indicata con certezza l’area in questione e soprattutto non risulta documentato il successivo atto d’esproprio dell’area come previsto per legge”.

“L’area risulta ancora oggi di proprietà dell’Agenzia del Demanio – conclude la Picca – e la presidente del Municipio Roma X ha richiesto, per l’area dello skate park, un proprio codice patrimoniale (IBU 152071) che si sovrappone a un altro strumento urbanistico, il piano di riqualificazione di Ostia Ponente, che destinava l’area a verde pubblico e non ad una colata di cemento. Riteniamo che chi presiede il municipio e ha deleghe al patrimonio come Giuliana Di Pillo non debba nascondere la verità su un’opera così importante, lasciando all’opposizione l’onere della trasparenza amministrativa”.

