Ostia – I carabinieri di Ostia, nella serata di ieri, sono intervenuti in via Ottone Fattiboni, nel quartiere Dragoncello, dove si era appena verificato un tentativo di rapina ai danni di un supermercato.

Gli uomini dell’Arma hanno accertato che poco prima del 21 un uomo aveva tentato di asportare dall’esercizio commerciale alcuni prodotti, attirando tuttavia l’attenzione dei dipendenti del negozio.

Quando si era reso conto di essere stato scoperto, il malfattore aveva dapprima aggredito il personale presente in negozio, tentando di forzare una delle casse e danneggiando alcuni arredi e, successivamente, dopo avere scaricato uno degli estintori presenti nell’esercizio commerciale, era riuscito a darsi alla fuga.

La descrizione dell’uomo fornita dai presenti, ha portato i Carabinieri alla porta di un pregiudicato di Dragona. L’uomo, benché sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, non è stato trovato in casa.

Rintracciato dopo alcuni minuti mentre faceva rientro alla propria abitazione, è stato bloccato dai militari che, nell’occasione, hanno potuto accertare come l’uomo, da subito molto innervosito dalla presenza dei Carabinieri, indossava il medesimo abbigliamento del rapinatore.

Il malfattore, che è stato successivamente riconosciuto dai dipendenti del supermercato, è stato denunciato in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio