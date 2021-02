Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Andremo verso una rimonta anticiclonica di matrice afro-mediterranea, con aria molto mite che affluirà al suo interno e che favorirà anche un deciso aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud, dove si respirerà aria di primavera. Il Nord Italia invece si troverà lungo il perimetro superiore dell’anticiclone, esposto ad un marginale passaggio delle code delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale, seppur con ripercussioni piuttosto lievi. Vediamo nel dettaglio:

METEO MERCOLEDÌ. La coda del fronte atlantico giunta martedì sulle Alpi determinerà una giornata irregolarmente nuvolosa al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali con deboli piogge sulla Val Padana, un po’ più frequenti su est Piemonte, Lombardia, ovest Emilia e Friuli VG, qualche rovescio invece su Levante Ligure e alta Toscana, fino a tratti dell’Umbria settentrionale, spruzzate di neve sulle Alpi centro-occidentali dai 1200m. Bel tempo sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle isole maggiori, salvo qualche sterile addensamento sulle coste del basso Tirreno. Temperature in ulteriore aumento e massime fino a 16/18°C al Sud, punte di 20°C sulle isole maggiori.

METEO GIOVEDI’. Al Nord sono previsti cieli irregolarmente nuvolosi, a tratti coperti in Valpadana; non sono escluse pioviggini tra Liguria e pianure del Nordovest. Temperature senza variazioni, massime tra 8 e 12. Al Centro, tempo stabile e soleggiato seppur con frequenti velature di passaggio; maggiore nuvolosità sulla Toscana ma senza piogge. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19. Al Sud, tempo stabile e ben soleggiato; da segnalare solamente il transito di innocua nuvolosità alta e stratiforme. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: umide correnti occidentali mantengono il tempo uggioso sulla medio-alta Toscana con associate deboli piogge in particolare sulle aree appenniniche, pioviggini nel corso del giorno anche sulla lucchesia, massese e sul fiorentino . Maggiori spazi soleggiati su Lazio e Toscana costiera centro-meridionale. Qualche nube in più in Umbria, specie sulle aree settentrionali ed orientali della regione. Nubi basse presenti in particolare nel corso della notte ed al mattino sulle valli Tosco-Umbre, alto viterbese, reatino, frusinate, valle del Tevere e localmente sul romano. Possibili locali banchi di nebbia. Ulteriore rialzo termico, clima diurno assai mite con punte di oltre 16-17°C su Lazio, ternano e localmente sulla Toscana centro-occidentale, qualche grado in meno altrove. Venti di Scirocco in nuovo rinforzo, specie sulle coste, Maremma, alto Lazio e crinali appenninici. Mare mosso o molto mosso a largo entro fine giornata.

GIOVEDI’: promontorio anticiclonico subtropicale a garanzia di tempo stabile pur con nubi medio-alte stratificate e talvolta estese, di passaggio nel corso del giorno in Umbria ed in particolare sulla Toscana, soleggiato sul Lazio. Residui piovaschi nella notte sull’alta Toscana (Apuane e Garfagnana). Nubi basse e possibili locali banchi di nebbia, nottetempo ed al mattino, sulle valli Tosco-Umbre, alto viterbese, reatino, frusinate e localmente sulla valle del Tevere. Temperature in ulteriore lieve aumento in particolare nelle massime, specialmente tra Umbria e Lazio, qui con clima assai mite per il periodo durante il pomeriggio. Venti di scirocco, in rinforzo lungo le coste e sulla Maremma.

Commento del previsore Lazio

Da martedì avrà inizio una nuova fase stabile sulle regioni del medio Tirreno, complice un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, che prenderà possesso del territorio, portando giornate nel complesso soleggiate, ma disturbate a tratti dal passaggio di nuvolosità che risulterà talvolta irregolare, con maggiori addensamenti sull’alta Toscana fra mercoledì e giovedì quando sono attese deboli precipitazioni in particolare sulle aree appenniniche. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con valori di temperatura in ulteriore aumento nel corso dei giorni, specie nelle massime (in particolare fra Lazio ed Umbria), che raggiungeranno i 18-21°C entro la giornata di venerdì sulle pianure. Fra la notte ed il mattino nubi basse e banchi di nebbia andranno a ridurre la visibilità sulle valli Tosco-Umbre, viterbese, reatino e frusinate. Possibile nuovo peggioramento da domenica. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

Fonte: 3B Meteo