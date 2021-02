Tenta la rapina, perde il cellulare e torna per recuperarlo: caos a Dragoncello

Ostia – Ha tentato di rapinare un supermercato (leggi qui) e poi, non soddisfatto, ci è tornato il giorno dopo accusando i dipendenti di avergli rubato il cellulare e 20 euro. E’ successo in via Ottone Fattiboni, a Dragoncello, fra il 1 e il 2 febbraio.

L’uomo, un pluripregiudicato ben noto alle forze dell’ordine, tanto da essere in sorveglianza speciale, aveva seminato il panico nel negozio, distruggendo gli scaffali e svuotando un estintore. La tentata rapina, avvenuta intorno alle ore 22 di lunedì, gli era costata una denuncia a piede libero.

Non contento, però, l’uomo ha deciso di presentarsi nuovamente nel supermercato nella mattinata di martedì, sostenendo che, nel trambusto del giorno precedente, gli fossero stati rubati il cellulare e 20 euro. Mentre il direttore dell’esercizio commerciale si affrettava a chiamare la Polizia, l’uomo ha minacciato i dipendenti gridando che, se non gli fossero stati restituiti subito, sarebbe tornato con una pistola per ucciderli.

Gli uomini del X Distretto Lido, giunti immediatamente sul posto, hanno quindi seguito l’uomo a casa, dove hanno scoperto una pistola “Smith & Wesson” (sulla cui provenienza si sta indagando), un coltello da sub ed una mazza da baseball. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio