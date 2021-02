Trastevere, sorpreso a imbrattare il muro dell’ospedale: nei guai writers di 19 anni

Roma – Nell’ambito dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nonché alla lotta del degrado nel quartiere Trastevere, gli agenti del commissariato Trastevere diretto da Maria Placanica, hanno proceduto al controllo di un ragazzo notato nei pressi del muro di cinta del complesso ospedaliero “Nuovo regina Margherita” in un punto poco illuminato, quasi volesse nascondersi.

Il giovane, quando ha visto i poliziotti scendere dalla macchina, è scappato ma è stato raggiunto e bloccato, pochi metri più in là. Il 19enne, oltre ad impugnare una bomboletta spray di colore viola, è stato trovato in possesso di un pennarello nero a vernice solida permanente ed un flacone di pittura, anche questa di colore viola per graffiti metropolitani.

Perlustrando l’intero muro perimetrale i poliziotti hanno trovato la scritta “Boston” con vernice fresca di colore viola. Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo