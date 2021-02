Camorra, arrestato a Latina il boss di Ercolano Mario Ascione

Latina – E’ stato arrestato ieri sera a Latina Mario Ascione, il 33enne esponente del clan Ascione-Papale attivo ad Ercolano di Napoli.

Le manette sono scattate a seguito della condanna della Corte di Cassazione per tentato omicidio di un affiliato di un clan rivale. Provvedimento eseguito dai carabinieri di Torre del Greco in collaborazione con i colleghi del capoluogo pontino dove il 33enne viveva.

Mario Ascione, nonostante la giovane età, è molto conosciuto non solo in quanto figlio del più noto boss Raffaele e di Immacolata Adamo, detta Assunta, già condannata in via definitiva per associazione per delinquere di stampo camorristico, ma per i suoi trascorsi alla guida del clan.

Un gruppo che aveva guidato con il cognato e insieme al quale si era alleato con i Papale per fondare, appunto, il clan Ascione-Papale con il quale era stata avviata una guerra di camorra, la quarta, contro i Birra-Iacomino.

Era stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato di un affiliato del clan Birra, fatti commessi il 23 aprile 2008

Dopo la sentenza di primo grado la Dda di Napoli ha chiesto per Mario Ascione l’applicazione della misura restrittiva. Una istanza che la Corte di Cassazione ha accolto e gli uomini dell’Arma hannoe seguito ieri sera a Latina.

