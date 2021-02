Conte: “Io d’ostacolo al nuovo Governo? I sabotatori sono altri”

Roma – Nel giorno delle prime consultazioni di Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo, il premier uscente Giuseppe Conte parla ai cronisti che, in barba alle regole anti contagio, si sono assembrati davanti il portone di Palazzo Chigi per ascoltare le parole di Conte, in diretta dall’esterno del Palazzo.

“Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella. E’ stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati sia nei rapporti istituzionali che personali” e “desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico”, ha esordito Conte, aggiungendo come “ieri ho incontrato il presidente incaricato Draghi. E’ stato un colloquio lungo, molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro”.

In queste ore, ha aggiunto il premier uscente, “qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di un nuovo governo, evidentemente non mi conosce o non parla in buona fede: i sabotatori – dice – cerchiamoli da un’altra parte”. (Foto: Adnkronos)

(Il Faro online)