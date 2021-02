Covid-19 a Fiumicino, 11 nuovi positivi in 24 ore: sono 266 i casi in totale

Fiumicino – “Il report di oggi della Asl Roma 3 segnala una lieve crescita nel totale dei positivi rispetto a ieri. Oggi, infatti, contiamo 266 persone positive in totale contro le 257 di ieri”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Nelle ultime 24 ore registriamo 11 nuovi contagiati e 7 guariti – specifica il sindaco -. L’età media è scesa a 41 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.32″.

“Come vedete dalle nostre comunicazioni quotidiane, i dati continuano ad oscillare – conclude Montino -. Siamo in una fase delicata, in cui è cominciata la vaccinazione per gli over 80, ma non è ancora chiaro se le case farmaceutiche rispetteranno i tempi di consegna delle dosi già acquistate. Dobbiamo essere prudenti e non sprecare i sacrifici fatti finora.

La strada è quella che ci porterà fuori da questo tunnel – conclude il Sindaco -, ma è ancora lunga. Per questo non mi stancherò di ripetervi le regole di base: usate la mascherina e assicuratevi di cambiarla spesso, igienizzate spesso le mani e tenete la distanza di almeno un metro dalle altre persone”.

