Covid, Cangemi (Lega): “La campagna vaccinale è in crisi, serve un cambio di passo”

Regione Lazio – “Il nodo vaccini non è solo legato alla mancanza di dosi per somministrazioni e richiami ma anche all’organizzazione e alla gestione della campagna stessa”. Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.

“Nel Lazio – prosegue il Vicepresidente – le criticità legate alle vaccinazioni dei cittadini over 80 ci sono e sono tante: presso le strutture sanitarie, a due giorni dall’inizio delle prenotazioni, le Asl romane avevano esaurito disponibilità fino a fine marzo; il sistema di prenotazioni, il primo giorno, è andato in tilt praticamente subito. Per non parlare delle difficoltà che i cittadini disabili o che richiedono la vaccinazione presso il proprio domicilio devono affrontare per ottenere l‘immunizzazione: il numero da contattare è lo stesso che fornisce informazioni sull’emergenza Covid. E questo genera sovraccarichi di traffico, telefonate infinite, attese snervanti”.

“L’organizzazione è tutto: se in pochi giorni sono stati esauriti posti fino a marzo – conclude Cangemi – bisogna cambiare la gestione della campagna e bisogna farlo subito, valutando soluzioni alternative alle semplici inoculazioni in strutture sanitarie. Ci aspettiamo risposte chiare da Zingaretti e D’Amato a riguardo, perché con questo sistema la crisi pandemica rischia di durare anche più del dovuto”.

