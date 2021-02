Dal Qatar a Fiumicino con l’eroina nella pancia: arrestato corriere in aeroporto

Fiumicino – Proveniva dal Qatar il 25enne pakistano arrestato dalla Polizia di Stato nello scalo aeroportuale di Fiumicino. Trasportato in ospedale per accertamenti, è risultato che aveva precedentemente ingoiato ovuli contenenti eroina.

Messo in una stanza ospedaliera idonea, l’uomo ha per ora espulso 87 ovuli per un peso complessivo di 870 grammi ed è tuttora piantonato in ospedale.

Lo straniero finito in manette dovrà rispondere del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.