Ostia – “Giuseppe Conte, una persona semplice, cittadino tra i cittadini, una persona per bene, chiamata dal Movimento 5 Stelle a guidare il Paese e, come tutte le volte che il M5S esprime le proprie idee, le proprie proposte o propone le proprie persone, queste vengono puntualmente criticate, denigrate e rispedite al mittente”. Così, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni.

“Ma la storia è testimone del suo percorso – prosegue il Capogruppo – che, seppur breve, è stato ricco di grandi gesti, di grande umanità e importanti risultati, che tutti hanno visto e che tutti hanno apprezzato. Pian piano, questi gesti, hanno conquistato la credibilità e la fiducia dei cittadini, come non si vedeva da moltissimi anni, rimettendo al centro la persona e il bene comune e rendendo trasparenti tutte le decisioni e le azioni intraprese.

Un Presidente che ha dimostrato, a differenza di chi lo aveva preceduto, come sia possibile una politica diversa e come sia possibile affrontare le problematiche della gente comune, senza dover render conto ai poteri forti, quegli stessi poteri che hanno fatto di tutto per farlo cadere. Un Presidente che ha dovuto gestire una grande situazione emergenziale, un’inaspettata e complessa crisi, senza mai interrompere l’azione di governo: Reddito di cittadinanza, Spazza corrotti, Superbonus 110%, Taglio del numero dei parlamentari e molto altro. E’ forse per questo, per i troppi risultati raggiunti, che dava fastidio”.

“In conclusione, quindi, – conclude Di Giovanni – vorrei ringraziare sentitamente e personalmente il presidente Conte, che ha guidato l’Italia, in uno dei momenti peggiori della nostra storia, con coraggio, risolutezza e senso dello Stato”.

