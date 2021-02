Fiumicino, da lunedì 8 febbraio riapre la biblioteca comunale “Giulio Regeni”

Fiumicino – Dall’8 febbraio, per disposizione sindacale, la biblioteca comunale Giulio Regeni sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.00. Rimarrà, invece, chiusa il sabato come disposto per i luoghi di cultura dall’ultimo Dpcm.

Nel rispetto delle norme previste per limitare la diffusione del coronavirus, l’accesso sarà consentito ad un massimo di 30 persone per volta. All’ingresso un operatore provvederà a misurare la temperatura corporea e, in caso sia superiore a 37.5° l’utente sarà invitato a recarsi dal proprio medico e comunque non potrà accedere.

All’interno sono disponibili dispenser di gel disinfettante per le mani e le sale sono organizzate in modo tale da garantire il distanziamento previsto. Per consultare i volumi conservati all’interno della biblioteca, infine, sarà necessario rivolgersi al personale addetto.

