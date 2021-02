Fiumicino – Incidente nella mattinata di oggi, 4 febbraio 2021, a Coccia di Morto, incrocio via delle Idrovore, dove un’automobile è finita fuori strada dopo aver sbandato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il guidatore, sulla cinquantina, di Maccarese, avrebbe preso una curva ad alta velocità venendo da Fregene verso Fiumicino, finendo con la macchina nelle idrovore.

Cosciente, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo dall’abitacolo. Sul posto è quindi giunto il personale sanitario dell’Ares 118 e l’eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e accertare l’esatta dinamica del sinistro.

