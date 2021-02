Il Comune di Latina ed Helbiz insieme per la sicurezza stradale

Latina – Un video per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale e sul corretto utilizzo dei monopattini in sharing. A realizzarlo, in partnership con il Comune e la Polizia Locale di Latina, è stata Helbiz Italia, la società che si è aggiudicata la gara per il servizio di micro-mobilità in sharing nel capoluogo pontino.

La clip è stata pubblicata sui canali social del Comune e di Helbiz (Facebook, Instagram, YouTube) per ricordare a ragazzi e ragazze, i principali utilizzatori della micro-mobilità in sharing, quali sono le regole da rispettare per un corretto utilizzo di monopattini ed e-bike.

L’Amministrazione, inoltre, sta organizzando un ciclo di incontri in modalità remota con gli istituti superiori della città nel corso dei quali personale della Polizia Locale illustrerà a studenti e studentesse i giusti comportamenti da adottare nell’utilizzo dei dispositivi di micro-mobilità elettrica.

“Questi innovativi mezzi di spostamento – dichiara l’Assessore a Trasporti e Mobilità Dario Bellini – vanno utilizzati con giudizio, non sono di certo dei giocattoli. Come tutti i mezzi che percorrono le nostre strade, se adoperati al di fuori delle regole, possono diventare un pericolo per chi li guida e per gli altri utenti. Quindi il messaggio che vogliamo lanciare a tutti, soprattutto ai più giovani, è che la sicurezza e il rispetto delle norme devono venire prima di ogni cosa, su un motorino o una minicar così come su un monopattino”.

“Siamo davvero orgogliosi di presentare questo progetto in collaborazione con il Comune di Latina, si tratta del primo spot realizzato con la Pubblica Amministrazione sulla sicurezza in monopattino – commenta Matteo Tanzilli, Responsabile pubbliche relazioni di Helbiz –. Per noi il tema dell’educazione civica è di fondamentale importanza e questo spot si inserisce perfettamente tra le varie attività che abbiamo promosso a livello nazionale per sensibilizzare la cittadinanza e per guidare la transizione verso un nuovo concetto di mobilità nel pieno rispetto delle norme”.

