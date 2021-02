Ostia – “Il completamento della stazione di Acilia Sud deve essere una delle priorità dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, avendo Astral rilevato la Roma-Lido da Atac che, anche in seguito al Concordato, ha assunto una posizione defilata sul completamento di questa opera”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo FdI alla Regione Lazio e Andrea De Priamo capogruppo di Fdi in Consiglio Comunale Roma.

“Il disinteresse del Comune di Roma – proseguono -, che non spinge sulla sua Municipalizzata dei Trasporti per una soluzione con l’impresa incaricata e la Pisana che non trova la maniera di riaprire il cantiere, rischiano di costare caro. Se non si riprendono rapidamente i lavori, interrotti più di tre anni orsono, c’è anche il pericolo concreto che si deteriori la parte già costruita, pari a circa l’80% della struttura.

Sarebbe l’ennesimo caso di sperpero di denaro pubblico e di mancata realizzazione di un servizio essenziale per la cittadinanza. Tra l’altro alcune delle opere di completamento, come il parcheggio e il passaggio pedonale sopraelevato, sono già state finanziate con fondi regionali.

Per sollecitare la Regione Lazio ad avviare un confronto risolutivo con tutte le parti coinvolte che velocizzi l’iter burocratico e amministrativo, abbiamo richiesto la convocazione della Commissione Regionale, Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti e la contestuale audizione dell’Assessore regionale competente, degli uffici interessati di Roma Capitale e dell’Astral.

Ulteriori tentennamenti non sono giustificabili – concludono – considerando il gran numero di pendolari residenti nei centri abitati di Acilia-Sud e Dragona e la pressante esigenza di mobilità alternativa in un’area che conta migliaia potenziali utenti del trasporto ferroviario, anche a causa del sovraccarico quotidiano del traffico automobilistico sulla rete viaria”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio