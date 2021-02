Papa Francesco: “La fraternità è la sfida del nostro secolo: o siamo fratelli o crolla tutto”

Città del Vaticano – “Oggi non c’è tempo per l’indifferenza. Non possiamo lavarcene le mani, con la distanza, con la non-curanza, col disinteresse. O siamo fratelli, o crolla tutto. È la frontiera. La frontiera sulla quale dobbiamo costruire; è la sfida del nostro secolo, è la sfida dei nostri tempi”.

A sottolinearlo è Papa Francesco nel corso del videomessaggio registrato in occasione della Prima Giornata Internazionale della fratellanza umana. Il Pontefice, prendendo parte ad un incontro virtuale al quale hanno partecipato, tra gli altri, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, e il Grande Imam Ahmed Al-Tayyeb, snocciola i vari significati della parola “fratellanza”: “vuol dire mano tesa; vuol dire rispetto. Fratellanza vuol dire ascoltare con il cuore aperto. Vuol dire fermezza nelle proprie convinzioni. Perché non c’è vera fratellanza se si negoziano le proprie convinzioni”.

“Siamo fratelli, nati da uno stesso Padre. Con culture, tradizioni diverse, ma tutti fratelli. E nel rispetto delle nostre culture e tradizioni diverse, delle nostre cittadinanze diverse, bisogna costruire questa fratellanza. Non negoziandola”, aggiunge il Santo Padre.

“È il momento dell’ascolto. È il momento dell’accettazione sincera. È il momento della certezza che un mondo senza fratelli è un mondo di nemici. Voglio sottolinearlo. Non possiamo dire: o fratelli o non fratelli. Diciamolo bene: o fratelli o nemici. Perché la non-curanza è una forma molto sottile d’inimicizia. Non c’è bisogno di una guerra per fare dei nemici. Basta la non-curanza. Basta con questa tecnica – si è trasformata in una tecnica –, basta con questo atteggiamento di guardare dall’altra parte, non curandosi dell’altro, come se non esistesse”, conclude il Papa.

