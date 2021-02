Parcheggi a pagamento a Pomezia e Torvaianica, prorogati i primi 30 minuti gratuiti

Pomezia – Prosegue l’iniziativa del Comune di Pomezia che ha istituito, il 28 dicembre scorso, i primi 30 minuti di parcheggio gratuito nel centro di Pomezia e Torvaianica. I cittadini potranno continuare a usufruire dei 30 minuti gratuiti, sia per chi utilizza l’applicazione da smartphone che per chi paga in moneta, fino al prossimo 28 febbraio 2021.

“Favorire il ricambio delle auto di fronte agli esercizi commerciali – spiega l’assessore Giuseppe Raspa – è di sostegno ai negozi, bar e ristoranti che insistono nelle vie centrali di Pomezia e Torvaianica. L’iniziativa ha avuto una buona risposta e abbiamo deciso di prolungarla fino a fine febbraio”.

“Ieri bar e ristoranti hanno potuto riaprire – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà –. Vogliamo essere vicini ai commercianti e ai ristoratori anche con questa iniziativa, soprattutto in periodo di saldi. Inoltre fino al prossimo 16 febbraio piazza Indipendenza e piazza Ungheria saranno allestite e illuminate per il Carnevale, una tradizione che, seppur senza festeggiamenti in strada, abbiamo voluto mantenere anche per sostenere i commercianti della nostra Città”.

Il servizio è attivo sulle App Orange, EasyPark, MyCicero, Dropticket, Telepasspay, Paybyphone. Per chi paga in moneta, con il pagamento dei primi 0,25 euro verranno automaticamente assegnati 30 minuti in più.

