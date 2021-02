Paura nella periferia di Anzio, accoltella la madre dopo una lite: arrestato 20enne

Anzio – Paura in un’abitazione di Anzio, dove questa mattina intorno alle 11:00 un ragazzo di vent’anni ha accoltellato la madre. Il giovane, che viveva con altri familiari ed era seguito dal Centro Igiene Mentale, si è recato a casa della donna in via Ardeatina e dopo una lite l’ha accoltellata più volte al fianco, alla schiena e al costato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che sono riusciti a fermare il ragazzo. La donna è stata messa in salvo dai medici del 118, che l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso.

I poliziotti stanno indagando sulle cause della lite, che al momento non sono state rese note. Il ventenne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio