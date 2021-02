Scivola fuori dal municipio e si frattura una spalla, paura per il sindaco di Terracina

Terracina – Verrà operata domattina. Il sindaco di Terracina Ludovica Roberta Tintari è stata vittima di un incidente ieri pomeriggio al termine di una riunione in Comune. E’ caduta provocandosi una frattura della spalla.

Una brutta disavventura per il primo cittadino di Terracina che dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. “Un intervento – spiega il vicesindaco, Pierpaolo Marcuzzi che in questi giorni prenderà in mano le redini dell’amministrazione comunale – utile ad accelerare il processo di guarigione”.

Il sindaco alle 14 di ieri mentre stava raggiungendo l’auto per tornare a casa, nel percorrere la discesa, deve aver messo un piede in fallo ed è scivolata rovinosamente, ha poggiato male le braccia, tanto da procurarsi la frattura di una spalla.

“Sicuramente – dice ancora Marcuzzi – grazie alla possibilità di lavorare online il sindaco tornerà operativo a breve. Seppure non in presenza parteciperà alle riunioni programmate”.

