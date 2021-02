Spari in pieno centro a Civitavecchia: “O mi paghi o ti uccido”

Civitavecchia – Pretende un’ingente somma di interessi da una vittima, per minacciarla inizia a sparare in pieno centro cittadino. Il fatto è accaduto a maggio 2020 e dopo una complessa attività d’indagine l’uomo è stato identificato dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso.

Si tratta di un 47enne di Civitavecchia, che un anno fa a viale Guido Baccelli, in pieno centro cittadino, ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco. Nonostante nessuno avesse denunciato il fatto, gli investigatori sono riusciti a risalire alla vittima e all’uomo.

Dalle indagini è emerso che il 47enne, con precedenti di polizia, già conosciuto agli investigatori, a seguito di un debito, pretendeva dalla vittima un’ingente somma di interessi, arrivando a minacciarlo di morte fino ad intimidirlo sparando a salve nei pressi della sua abitazione.

Dagli indizi raccolti dai poliziotti, nonostante l’omertà della vittima, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha emesso l’Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti dell’uomo che, dopo l’esecuzione è stato tradotto in carcere e dovrà rispondere di minacce ed estorsione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

