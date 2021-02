“Spese pazze” in Regione, Montino assolto

Roma – La sentenza per il processo relativo all’inchiesta denominata “spese pazze in Regione” era prevista intorno alle 9 di questa mattina ma, per esigenze del Tribunale, è stata posticipata al primo pomeriggio; inizialmente l’ora prevista era le 15, poi spostata alle 16. Altre ore di febbrile attesa, dunque, prima del verdetto: tutti gli imputati sono stati assolti. Dunque il sindaco Esterino Montino è stato assolto “perché il fatto non sussiste”; cadono così tutte le accuse che quasi due lustri fa erano state montate contro la sua persona.

Primo punto fermo dunque (c’è la possibilità dell’appello da parte dell’accusa, e la comunque certa prescrizione), per la vicenda che vedeva implicato il primo cittadino di Fiumicino (all’epoca capogruppo Pd alla Pisana) e per il quale, a ottobre 2020, la Procura di Roma aveva chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi. La Procura chiese anche 3 anni di reclusione per Mario Perilli, tesoriere e consigliere del gruppo, 2 anni e 4 mesi per Maria Assunta Turco, della segreteria di Perilli, e 3 anni per Massimo Vincenti, amministratore della società Nuovo Paese Sera.

Le indagini

Le indagini inizialmente vedevano 5 capi di accusa, tra cui l’abuso d’ufficio, la truffa, il peculato, la corruzione distribuite tra tutti i soggetti coinvolti, rappresentati da diversi consiglieri regionali, dirigenti dell’ente, segreterie varie. Non tutti riguardavano direttamente Montino, per i quali – una volta eliminata l’ipotesi di un suo coinvolgimento sull’assunzione di una persona a Nuovo Paese Sera – sono rimaste solo le ipotesi di truffa e peculato. Ma a cosa fanno riferimento queste accuse?

Le accuse

Secondo gli investigatori, il gruppo consiliare del Pd, all’epoca, decise di servirsi di Paese Sera online per la pubblicazione e diffusione di materiale informativo sulle attività del gruppo, spendendo 64mila euro, per un totale di 11 bonifici. Servizi che però, sempre secondo la Procura, non sono stati effettuati o, comunque, non sono riscontrabili.

Per gli avvocati difensori di Montino, al contrario, c’erano tutte le pezze d’appoggio dei lavori svolti dal giornale, a fronte di quell’impegno di spesa; documenti presentati un un faldone consegnato ai giudici.

Cosa dice la Legge Severino

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali

Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per chi è già in carica, però, basta una condanna anche non definitiva, con una pena non inferire ai due anni, per essere sospesi fino a 18 mesi.

Vista l’assoluzione, la legge Severino non ha motivo di essere considerata.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino