Ardea – I tecnici di Città metropolitana, insieme al Sindaco Mario Savarese, hanno effettuato un sopralluogo ad Ardea per verificare la possibilità di edilizia scolastica leggera e per individuare un’ area idonea al progetto.

“L’intervento servirà a superare il problema di ricettività delle scuole di Pomezia e contribuirà a dare una risposta concreta agli studenti di Ardea limitandone il pendolarismo”. Si legge in una nota stampa di Teresa Zotta, Vice Sindaco e delegata alla Scuola Città metropolitana di Roma.

“Continua il nostro impegno per ovviare alla problematica legata agli spazi didattici in quadranti in sofferenza. Al vaglio tutte le ipotesi per trovare soluzioni concrete e funzionali”, conclude.

