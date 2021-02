Ostia – Un murale è comparso nel quartiere di Acilia, a tre mesi dalla scomparsa di Gigi Proietti. Il dipinto è in via di Saponara 200, nei pressi del Club Acilia. L’immagine raffigura Proietti nei panni di Ettore Petrolini nella sua interpretazione più caratteristica, Gastone. Un omaggio alla memoria di una delle maschere più celebri della romanità, che è stato eseguito da Mauro Terentino, del Team Noi Studios.

“E’ un dipinto – spiega Mauro Terentino – interamente realizzato con le bombolette spray, senza l’utilizzo del pennello. In tutto sono state necessarie tre ore di lavoro e tre mesi per trovare un’immagine iconica ancora non sfruttata che rappresentasse la romanità nel vastissimo repertorio di Proietti. Principalmente è un ricordo in onore del grandissimo artista che è stato Gigi Proietti e poi vuole essere anche un tentativo di riqualificazione del quartiere, le persone si fermano a guardarlo, commentano. I muri delle case popolari si stanno ricoprendo di immagini come queste, il quartiere sta diventando un museo a cielo aperto“.

