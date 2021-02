Roma – Addio alle “bimbe di Conte”, le fan di Draghi invadono il web e salutano l’ex premier foggiano.

Non ha profili online, niente Facebook e niente Twitter, ma i social già lo adorano: Mario Draghi è il trend del momento. In p0ochi giorni sono già centinaia le pagine dedicate al nuovo incaricato, come “Le bimbe di Draghi” che tra Facebook e Instagram conta già quasi 4mila like, il “Movimento spontaneo cittadini Draghi Presidente” che ne ha oltre 7mila e la pagina “Il Golpe di Mario Draghi”, con oltre 2mila followers.

di 12 Galleria fotografica Addio Conte, Draghi è il nuovo "sex symbol" del web: le fan si scatenano sui social









Tra profili ironici e “amorosi”, Draghi non ha social ma è già protagonista del web e per qualcuno anche un “sex symbol”. Giuseppe Conte, che a marzo 2020 fece strage di cuori su internet (leggi qui), viene “spodestato” sui social e sembra proprio che ora dovrà lasciare spazio all’economista più digitato d’Italia. Ecco i meme più divertenti.

(Il Faro online)