Anzio, attive le prime cinque colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Anzio – “Ad Anzio, primo Comune della costa ad attivare il servizio, sono finalmente in funzione le prime cinque stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, di proprietà della società Enel X, ubicate in Pazza Salvo D’Acquisto a Lido delle Sirene, in Via dei Gelsi – Lido dei Pini, al Parcheggio Stazione Fs di Padiglione, Parcheggio Ospedale Riuniti ed in Piazza Cesare Battisti, per un totale di dieci prese di ricarica. Allo stesso tempo, su tutto il territorio comunale, proseguono gli interventi per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

In queste ore, sotto il coordinamento della Polizia Locale, è stata completata la nuova segnaletica orizzontale lungo Via di Villa Claudia e Via Miglioramento, con il restyling degli attraversamenti pedonali rialzati”.

Lo ha affermato l’Assessore alle politiche del territorio, Gianluca Mazzi, in riferimento all’attivazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ed ai lavori in corso per la nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Metodo di pagamento per la ricarica dei veicoli elettrici, colonnine Enel X: scarica JuicePass, crea il tuo profilo ed associa un metodo di pagamento. Se preferisci ricaricare anche tramite card, puoi acquistarla direttamente nella sezione dell’App “Altro” – “Enel X Store”.

https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/prodotti/privati/app-juicepass