Ardea, la mozione di FdI: “Uno sportello in Comune per il Superbonus 110”

Ardea – Fratelli d’Italia Ardea ha presentato una mozione per istituire uno sportello all’interno dell’Ufficio tecnico dedicato al Superbonus 110%. Lo sportello si occuperà di “agevolare la messa a disposizione della documentazione necessaria ai tecnici per accertare la conformità edilizia degli edifici”.

“Con I’art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, sono state introdotte nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110% (cosiddetto Superbonus 110%) per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus ) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus)”, si legge nella mozione di FdI a firma dei consiglieri Raffaella Neocliti, Riccardo Iotti ed Edelvais Ludovici.

“La Legge di bilancio 2021 – spiegano i Consiglieri -, legge n. 178/2020, ha esteso il 110% alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Per accedere alla detrazione del 1 10% prevista per alcuni interventi ben definiti il decreto Rilancio richiede che siano soddisfatti alcuni requisiti di natura progettuale e tecnica. Il progettista dovrà verificare se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del Decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione in particolare verificare la legittimità catastale, urbanistica ed edilizia”.

“Sono consentite le assunzioni, con oneri finanziati dallo Stato, a tempo determinato e parziale di tecnici da parte dei Comuni. Questa possibilità è prevista per il solo 2021, con la durata massima di 1 anno ed a condizione che non si dia corso al rinnovo del rapporto”.

“Considerato che – scrive il partito – le scadenze fissate dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Rilancio danno termini temporali indifferibili e soprattutto tempi di progettazioni e di esecuzione molto ristretti; che i tempi di accesso agli atti e per la riproduzione della documentazione progettuale da parte dello Sue possono potenzialmente ostacolare I’iter per poter accedere al cosiddetto superbonus”, FdI chiede uno sportello dedicato interamente al Superbonus 110% all’interno del Comune, ma anche la creazione di uno sportello informativo, in convenzione con gli Ordini Professionali “per dare una prima informazione gratuita sull’accessibilità al beneficio”.

Non solo, la mozione prevede anche “un intervento di riqualificazione sul patrimonio edilizio che ricade sul territorio del Comune di Ardea” per “ridare vita alle case popolari che spesso necessitano di interventi di adeguamento sismico e riqualificazione energetica”.

