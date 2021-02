Cupcake alla Nutella: celebriamo la crema spalmabile più famosa del mondo

Cucina e Sapori – Oggi, 5 febbraio 2021, si festeggia il World Nutella Day, il giorno dedicato alla crema spalmabile più amata da tutti noi: la Nutella. Una vera e propria festa “golosa”, creata nel 2007 da una una blogger americana, Sara Rosso, fan della Nutella. Da spalmare su una semplice fetta di pane, o da usare come ingrediente base per i dolci dai più semplici ai più complessi: sono innumerevoli le possibilità con cui si può gustare la Nutella. E Quale miglior modo per celebrarla, se non utilizzarla in cucina per fare preparare delle gustose ricette?

La storia della Nutella

In origine, la Nutella si chiamava SuperCrema, consigliata nelle pubblicità “alle massaie intelligenti” per la merenda dei bambini. Era il 1951 quando Pietro Ferrero ebbe l’idea di rendere spalmabile il “panetto” di pasta Giandujot.

In seguito, Michele Ferrero, perfezionò la ricetta, sconosciuta da tutti ma imitata da chiunque, per creare la vera “magia”. Nel 1964, prevedendo un successo internazionale, si arrivò ad utilizzare la parola “Nut” (nocciola). Da qui, iniziarono gli innumerevoli tentativi di riprodurre la crema spalmabile più buona di sempre, ma nessuno ci riuscì. Tutto il mondo apprezzò immediatamente la novità e chiunque, al giorno d’oggi, conosce, gusta e custodisce gelosamente un vasetto di Nutella in casa propria.

Cupcake alla Nutella

Una delle ricette più semplici da fare con la Nutella è quella dei Cupcake, tipici dolcetti americani, ma molto amati anche qui in Italia. I cupcake alla Nutella sono molto veloci da preparare ed anche molto pratici, buonissimi da consumare sia come fine pasto sia per uno spuntino goloso o per la colazione, nonché ideali per ricorrenze e feste, specie quelle dei bambini. Inoltre, si conservano bene anche un paio di giorni, se riposti in frigorifero.

Ingredienti: per 4 persone

100 grammi di Farina 00

80 grammi di Zucchero semolato

1 Uovo

40 grammi di Cacao

3 grammi di Lievito per dolci

200 millilitri di Panna da montare

100 grammi di Nutella

50 millilitri di Olio di semi

Preparazione:



Versare in una ciotola lo zucchero semolato e l’uovo e con l’aiuto di una frusta sbattete velocemente, quindi unite l’olio di semi e continuate a lavorare con la frusta. Aggiungere la farina setacciata e metà del cacao, quindi amalgamate il tutto. Unite qualche cucchiaio di Nutella e continuate a lavorare il composto.

Aggiungere ed unire il lievito, anch’esso setacciato come la farina. Una volta che l’impasto sarà pronto, sistemare in una teglia gli stampi con i pirottini di carta e riempirli per un terzo, quindi infornarli per 20 minuti in forno preriscaldato a 200 °C.

Non appena i cupcake saranno pronti e sfornati lasciarli raffreddare per bene. Nel frattempo, in una ciotola alta e fredda versare la panna e montatela ben ferma, una volta fatto ciò, unire il restante cacao e la rimanente Nutella e continuare a lavorare. Una volta che la glassa alla Nutella sarà pronta, farla raffreddare in frigo per qualche minuto, quindi riempire una sac a poche e decorare i cupcake.

