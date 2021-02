Fiumicino, la Giunta approva il nuovo Piano triennale anticorruzione

Fiumicino – “Anche quest’anno il comune di Fiumicino si dota di uno strumento importante per la lotta ai fenomeni corruttivi. È stato infatti approvato in Giunta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il mio ringraziamento per questo importante risultato, di cui andiamo orgogliosi – aggiunge il Sindaco – va al Segretario generale, la dott.ssa Roberta Fusco, che ha redatto il Piano nelle sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti, degli amministratori, e delle associazioni presenti sul territorio con l’intervento della mia delegata alla Legalità Arcangela Galluzzo“.

“Quest’anno l’ente – spiega Montino – ha completato la valutazione dei suoi processi utilizzando la metodologia qualitativa, introdotta dall’Autorità nazionale anticorruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, secondo la quale l’esposizione al rischio viene stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. In base alle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e di ponderazione del rischio di ciascun processo, sono stati individuati i correttivi e le modalità più idonee per il trattamento del rischio”.

“Questo – conclude il Sindaco – permetterà al Comune un salto di qualità nella lotta alla corruzione e nel garantire la trasparenza dei processi”.

