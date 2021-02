Incendio a Nuova Palocco, paura tra i residenti

Ostia – E’ stato il fumo nero ad attirare l’attenzione dei residenti. Le fiamme si sono alzate all’improvviso stamattina a Nuova Palocco.

L’allarme per un incendio è stato dato immediatamente ai vigili del fuoco che sono accorsi. La telefonata con cui si è chiesto l’intervento dei soccorritori specificava: “Una villa sta andando a fuoco”.

Tanta la paura tra i residenti. La notizia che un incendio si era sviluppato in via Anassimene di Mileto ha fatto il giro del quartiere velocemente suscitando timore anche per le abitazioni circostanti. La squadra dei vigili del fuoco sta lavorando per sedare le fiamme ed evitare che il rogo si propaghi.

In aggiornamneto..

