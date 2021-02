Mercoledì delle Ceneri, niente processione all’Aventino: messa del Papa a San Pietro

Città del Vaticano – Il coronavirus continua a stravolgere non solo la vita quotidiana di ciascuno ma anche le celebrazioni della Chiesa cattolica. E dopo aver modificato il rito del Mercoledì delle Ceneri (leggi qui), il Vaticano fa sapere che quest’anno la suggestiva processione penitenziale guidata dal Papa sull’Aventino, dalla basilica di Sant’Anselmo alla basilica di Santa Sabina non avrà luogo.

“Si comunica che la mattina di mercoledì 17 febbraio, alle ore 9.30, il Santo Padre celebrerà la Santa Messa con il Rito di benedizione e imposizione delle Ceneri presso l’Altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro, con una partecipazione molto limitata di fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste. Lo stesso giorno non avrà luogo l’Udienza Generale”, si legge in una nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Da Oltretevere fanno anche sapere “le Prediche per la Quaresima 2021 saranno tenute dal Predicatore della Casa Pontificia, Card. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., sul tema ‘Voi chi dite che io sia?’ (Matteo 16,15) e si svolgeranno, come avvenuto per le meditazioni per l’Avvento 2020, nell’Aula Paolo VI al fine di consentire la debita distanza tra i partecipanti. Alle prediche sono invitati i Signori Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Prelati della Famiglia Pontificia, i dipendenti della Curia Romana e del Vicariato di Roma, i Superiori Generali o Procuratori degli Ordini religiosi facenti parte della Cappella Pontificia. Le prediche avranno luogo nei venerdì di Quaresima: 26 febbraio, 5, 12 e 26 marzo, alle ore 9.00, alla presenza del Santo Padre”.

Quest’anno, inoltre, sempre a causa dell’emergenza coronavirus, non avranno luogo gli esercizi spirituali della Curia Romana, con il Pontefice, nella Casa Divin Maestro di Ariccia (leggi qui).

Foto © Vatican Media

