Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone che si è insediato sul Mediterraneo centrale favorirà ancora qualche giornata di tempo stabile su gran parte d’Italia, in particolare sulle regioni centro-meridionali dove il clima si manterrà molto mite e le temperature massime risulteranno anche ben superiori ai 20°C, con punte di 25-27°C. Solo sulle regioni settentrionali permarrà una certa nuvolosità dovuta ad infiltrazioni di aria umida, anche con qualche isolato piovasco. Nubi e fenomeni sono destinati ad intensificarsi sabato per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che smantellerà l’anticiclone nel weekend. Domenica la perturbazione si estenderà a gran parte d’Italia e il tempo subirà un generale peggioramento, specie sul versante tirrenico.

METEO VENERDÌ 05 FEBBRAIO. Permarrà una nuvolosità irregolare al Nord, in Toscana ma anche su tratti del medio-alto Adriatico e qualche debole pioggia potrà interessare in serata basso Piemonte, Liguria e Friuli orientale, ma si tratterà di fenomeni piuttosto isolati- Prevarrà il bel tempo sul resto d’Italia, ma con nebbie e nubi basse in formazione in giornata sul medio-basso Adriatico, Ionio e Tirreno orientale e coinvolgimento anche delle zone costiere con locali riduzioni della visibilità. Temperature in ulteriore lieve aumento con massime sui 20/22°C al Sud ma punte superiori sulle isole.

METEO SABATO 06 FEBBRAIO. Peggioramento al Nordovest per l’avvicinamento della perturbazione atlantica che smantellerà l’alta pressione e porterà in giornata le prime piogge a partire dal Piemonte. Queste si intensificheranno entro sera e si estenderanno a Ponente Ligure, Valle d’Aosta ed ovest Lombardia, mentre sulle Alpi occidentali tornerà a nevicare oltre i 1300/1500m. Tempo stabile sul resto d’Italia, pur con qualche nebbia a tratti su coste adriatiche e ioniche. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud con punte di 21/22°C sulle peninsulari, fino a 24/25°C sulle isole. Venti tesi prevalentemente di Scirocco.

METEO DOMENICA 07 FEBBRAIO. L’ingresso deciso della perturbazione avverrà nel corso della giornata di domenica. L’anticiclone verrà definitivamente eroso e la perturbazione determinerà iniziali condizioni di maltempo su Nordovest (compreso Levante Ligure) e Lombardia, con fenomeni in rapida estensione a Nordest, isole e regioni tirreniche. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi e a tratti temporaleschi in giornata sul versante tirrenico, dapprima in Toscana, entro sera su Campania, Calabria ed anche nord Sicilia. Tornerà a nevicare sulle Alpi dai 900/1200mi, poi anche sull’Appennino, seppur a quote inizialmente elevate a causa dell’afflusso di aria mite che avrà caratterizzato la settimana. Rimarranno più protette le regioni meridionali e quelle dell’Adriatico, con tempo più mite e asciutto, a parte qualche pioggia in possibile sconfinamento verso fine giornata. Si assisterà inoltre ad una ulteriore intensificazione delle correnti di Scirocco ma con venti tendenti a disporsi dai quadranti occidentali e possibili raffiche di Garbino sull’Adriatico. Le temperature invertiranno la rotta e torneranno a calare, quantomeno al Centro-Nord.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: un vasto campo di alta pressione interessa le regioni del medio Tirreno, a garanzia di una giornata stabile caratterizzata dal passaggio di medio-alta stratificata, a tratti estesa. Possibili nubi basse miste a banchi di nebbia, tra notte e metà mattino sulle valli Tosco-Umbre, alto viterbese, reatino e frusinate. Clima molto mite per il periodo con temperature massime in ulteriore lieve aumento, specie tra Lazio ed Umbria con punte di 18-21°C in pianura nelle ore pomeridiane. Venti da sud-est con locali rinforzi lungo le coste e Maremma.

SABATO: giornata stabile e soleggiata, con qualche nube in più in serata a partire dall’alta Toscana. Clima ancora mite con temperature massime prossime ai 20°C in pianura. Qualche foschia a valle tra notte e primo mattino. Venti da sud-est sino a forti, con ulteriori rinforzi lungo le coste, su alto Lazio e Maremma. Mare mosso.

DOMENICA: Termina la fase stabile e anticiclonica per l’avanzare da ovest di una perturbazione che porterà piogge e locali rovesci, dapprima sulla Toscana in estensione a Lazio ed Umbria entro fine giornata (qui anche con qualche temporale). Temperature in calo nei valori massimi. Venti inizialmente da sud-est, in rotazione a sud-ovest, con rinforzi lungo le coste, Maremma, Umbria e crinali appenninici. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Prosegue la fase stabile sulle regioni del medio Tirreno, complice un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, che si estenderà sul territorio, portando giornate nel complesso soleggiate, disturbate a tratti dal passaggio di nuvolosità spesso medio-alta. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con valori di temperatura in ulteriore aumento nel corso dei giorni, specie nelle massime (in particolare fra Lazio ed Umbria), che raggiungeranno i 19-22°C entro la giornata di sabato sulle pianure. Fra la notte ed il mattino nubi basse e banchi di nebbia andranno a ridurre la visibilità sulle valli Tosco-Umbre, viterbese, reatino e frusinate. Nuovo peggioramento da domenica, per l’avanzare di una perturbazione da ovest, che porterà rovesci dapprima sulla Toscana in estensione ad Umbria e Lazio (qui anche a carattere temporalesco) con netto calo delle massime.

Fonte: 3B Meteo