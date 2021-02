Ostia, fugge dai domiciliari per andare dall’ex: incastrato dal braccialetto elettronico

Ostia – Quando è scattato l’alert del suo braccialetto elettronico, una pattuglia del X Distretto Lido di Roma si è avvicinata a casa dell’uomo, un romano di 37 anni sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna.

Accertato che questo non fosse presente in casa, i poliziotti si sono diretti verso casa della donna dove hanno notato la presenza dell’autovettura condotta dal 37enne. Fermato e identificato, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per il reato di evasione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

