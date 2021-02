Riapertura stadi al pubblico, Gravina: “Sono ottimista, per Europeo e campionato”

Roma – “C’è stato mercoledì un incontro con il Comitato Tecnico Scientifico per parlare dell’Europeo a Roma (4 partite ndr). È stato un vertice positivo. Non ci sono preclusioni, neppure per i tifosi delle altre nazioni. Stiamo anche discutendo di una parziale riapertura in campionato. Speriamo che la pandemia non ci giochi un brutto scherzo proprio ora. Sono ottimista, aspettiamo solo l’insediamento del nuovo Governo”. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, al Corriere della Sera sul possibile ritorno dei tifosi allo stadio. (Adnkronos)