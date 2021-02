Anzio, per Forbes il ristorante “Romolo al porto” è tra le 100 eccellenze italiane

Anzio – “L’inserimento del ristorante ‘Romolo al porto’ tra le 100 eccellenze italiane nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, da parte del magazine Forbes, conferma l’altissimo livello internazionale raggiunto dalla cucina marinara anziate e dalla nostra economia del mare. Complimenti agli amici Walter e Marco Regolanti, a tutto il loro staff e con loro all’intero comparto della ristorazione che, nonostante le tante difficoltà del momento, continua ad investire per primeggiare nel mondo in vista della ripresa”.

Lo ha affermato il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento allo speciale delle 100 eccellenze italiane, tra le quali ‘Romolo al porto’, pubblicato dall’edizione italiana di Forbes, il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle.

