Ardea – “Sono ormai iniziati da giorni i lavori per l’efficientamento della struttura comunale di Via Crispi, ex sede dell’Ufficio Tecnico“. Lo comunica attraverso un post su Facebook il Movimento 5 Stelle di Ardea.

“Finalmente vengono effettuati i lavori necessari – scrive il Movimento – da decenni per restituire dignità all’edificio, a tutto vantaggio sia della comunità, con spazi più facilmente fruibili, che del personale comunale che lavorerà in un ambiente più salubre e confortevole.

Questa Amministrazione ha da sempre posto l’accento sulla riqualificazione del territorio – aggiunge il M5S -, a partire dalle strutture comunali, con dedizione e attenta programmazione. Un adeguamento non più procrastinabile che riguarderà la sostituzione di tutti gli infissi, dell’intero impianto di climatizzazione, la riparazione del tetto e ulteriori lavorazioni interne.

Tutto questo è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla norma Fraccaro – conclude – (Movimento 5 Stelle) che questa amministrazione ha investito su questa struttura. Fondi che lo scorso anno sono stati utilizzati per adeguare la Delegazione di Tor San Lorenzo, attualmente sede dei servizi Tributi”.

