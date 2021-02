Ardea, camper sospetto abbandonato in via Strampelli: era rubato

Ardea – Ritrovato ad Ardea un camper rubato e abbandonato in via Nazareno Strampelli. I Carabinieri di Ardea, giunti su posto insieme al Capitano Giulio Pisani, nel primo pomeriggio di oggi hanno provveduto alla rimozione tempestiva del camper di provenienza furtiva al quale era stata applicata una targa rubata da una Fiat Grande Punto. A inviare la segnalazione ai Carabinieri è stato un cittadino, insospettito dall’abbandono del camper.

Il mezzo rubato era stato lasciato sulla strada poche ore prima, un centinaio di metri dopo lo svincolo della Pontina Nuova. Al momento sono in corso le indagini da parte della Compagnia di Anzio per individuare i responsabili del furto e risalire attraverso il telaio del mezzo all’identità del legittimo proprietario.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea