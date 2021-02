Civitavecchia, sciopero dei mezzi lunedì 8 febbraio: orari e informazioni

Civitavecchia – “Lunedì 8 febbraio dalle ore 08:30 alle ore 12:30 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per tutto il personale addetto ai servizi di trasporto pubblico locale“. A darne notizia è la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl attraverso una nota stampa.

“Lo sciopero è stato indetto dalle Oo.Ss. Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl Fna, nel rispetto degli accordi attuativi e delle provvisorie regolamentazioni di cui alla legge 146/1990 e legge 83/2000 in materia di servizi pubblici essenziali”.

“Ci scusiamo con l’utenza – conclude la nota – per gli eventuali disagi che potranno derivare dalla eventuale adesione allo sciopero da parte di nostri dipendenti”.

