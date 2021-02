Coronavirus, a Fiumicino continuano a diminuire i contagi: il bollettino della Asl Roma 3

Fiumicino – “Il report odierno della Asl Roma 3 sui contagiati in città registra un ulteriore lieve calo”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Ad oggi il totale delle persone che attualmente hanno contratto il coronavirus, tra i residenti in città, è pari a 254, ovvero 7 in meno di ieri – spiega il sindaco -. Rispetto all’ultimo aggiornamento contiamo 17 nuovi positivi, ma anche 24 guariti. L’età media è ancora pari a 41 anni mentre scende, naturalmente, il rapporto con il totale della popolazione che oggi è di 0.31“.

“Quella che, certamente, è una buona notizia è che la campagna vaccinale nel Lazio prosegue a passo spedito – conclude Montino -. La Regione fa sapere che ad oggi sono oltre 18 mila le persone con più di 80 anni già vaccinate contro il coronavirus e sono 208 mila quelle prenotate. La Regione conta di vaccinare 1 anziano su 2 entro una settimana: un traguardo incoraggiante. Questo, allo stesso tempo, significa che in attesa di potere accedere al vaccino, ognuno di noi deve preoccuparsi di limitare il più possibile la diffusione del virus, quindi di rispettare le regole. Ricordo, quindi, a tutte e tutti di indossare regolarmente la mascherina, di mantenere le distanze dalle altre persone evitando assembramenti e di igienizzare spesso le mani”.

