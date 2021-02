CR7 e autogol di Ibanez: la Juve affonda una Roma fragile

Torino – Operazione sorpasso per la Juventus che allo Stadium batte 2-0 la Roma scavalcando i giallorossi al terzo posto in classifica. A decidere la sfida valida per la 21esima giornata il gol di Cristiano Ronaldo al 13’ del primo tempo e l’autorete di Ibanez al 25’ della ripresa. In classifica la squadra di Pirlo sale a 42 punti, a 40 la Roma.

Il match

Dura poco la fase di studio delle due squadre, al 3’ affondo sulla sinistra per la Roma con Veretout che mette al centro, Alex Sandro spazza. Al 13’ la Juventus passa in vantaggio: affondo di Alex Sandro per Morata che scarica indietro a Ronaldo, CR7 controlla al limite e di sinistro indirizza sul palo lontano beffando Pau Lopez. Al 20’ Roma vicino al pari con una conclusione al volo di Cristante che sfiora l’incrocio dei pali.

Al 22’ occasionissima per Ronaldo, l’ex Real riceve palla da Morata, controlla, il tiro di rimbalzo termina sulla traversa. Sull’altro fronte, minuto 27, su punizione Mancini tenta la deviazione aerea ma non trova la porta. La Roma fa la partita con i bianconeri pronti a colpire in contropiede.

Al 39’ Ronaldo serve sul secondo palo Alex Sandro, il brasiliano non riesce a domare un difficile pallone nell’area piccola. Poco dopo lancio lungo di Morata per Ronaldo con Kumbulla in ritardo, il portoghese tenta il diagonale che termina a lato.

Il primo acuto della ripresa al 58’ quando Mkhitaryan tenta la conclusione rimpallata da un difensore. Fonseca tenta di dare una scossa ai giallorossi con un triplo cambio: Dzeko per Borja Mayoral, Diawara per Villar e Carles Perez per Cristante. La Juve risponde gettando nella mischia Cuadrado e Kulusevski per Morata e McKennie. Al 68’ sinistro volante di Carles Perez, Szczesny blocca in presa bassa.

Al 69’ arriva il raddoppio bianconero, percussione di Cuadrado sulla destra per Kulusevski che in area piccola mette al centro per Ronaldo anticipato da Ibanez che fa autorete. Al 75’ conclusione di Veretout alta sopra la traversa.

Nuovo cambio tra i capitolini, entra Bruno Peres per Karsdorp. All’80’ cross teso del brasiliano per Dzeko che non ci arriva d’un soffio. Insiste la Roma, colpo di testa di Dzeko che non trova lo specchio. Esce Chiesa per Bernardeschi, out anche Bonucci e Alex Sandro per Demiral e De Ligt. L’ultimo tentativo è un rasoterra di Spinazzola preda di Szczesny. Dopo 5’ di recupero l’arbitro Orsato fischia la fine delle ostilità. (fonte Adnkronos, foto Twitter @juventusfc)