Roma – “C’è bisogno di competenza, conoscenza della macchina amministrativa e persone che amano questo territorio per governare Roma“. E’ quanto afferma l’onorevole Claudio Durigon, Coordinatore regionale della Lega Lazio, che aggiunge: “Oggi sono stato all’Eur per presentare ai cittadini i punti salienti del nostro programma elettorale per Roma. Abbiamo scelto di andare al mercato dell’Eur Mezzocammino, perché per la Città oggi è necessario il rilancio delle attività produttive: una priorità che abbiamo inserito anche nel nostro programma elettorale. E’ stata una giornata intensa e ringrazio tutti i militanti che hanno permesso la presenza di oltre 50 banchetti in giro per Roma: a loro porto il saluto di Matteo Salvini e che possiamo concretamente riprendere il governo di questa Città”.

“Oggi abbiamo passato una giornata tra i cittadini del Municipio Roma Eur per raccogliere le istanze e le idee dei cittadini oltre a stendere il programma elettorale per rilanciare la Capitale d’Italia: una formula necessaria dopo l’esperienza amministrativa della Giunta Raggi”, aggiunge Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio di Roma Capitale.

“Siamo onorati che l’onorevole Durigon abbia scelto il nostro Municipio per incontrare i cittadini. Oggi è necessaria una visione ampia per Roma, ma soprattutto un programma di rilancio che riparta dal decoro urbano, delle nostre aree verdi, di una mobilità che finalmente valorizzi lo sviluppo sociale, economico e turistico delle nostre zone. La presenza del Senatore William De Vecchis e del Senatore Francesco Giro, oltre a quella del consigliere comunale Davide Bordoni, sono un segnale importante su chi realmente vuole rilanciare Roma e i suoi Municipi a livello nazionale ed europeo. Un programma elettorale che valorizzerà tutti i municipi non solo nelle funzioni, ma anche chiedendo un decentramento di risorse e poteri, utili a semplificare la vita dei cittadini romani”.

“Dobbiamo ridare a Roma la sua identità di Capitale Europea, epicentro dell’efficienza amministrativa, città da scegliere per investite e vivere per qualità della vita e buon governo”, afferma in una nota Davide Bordoni, Consigliere presso l’Assemblea Comunale di Roma Capitale per la Lega Salvini Premier.