Frontale sull’Ostiense, atterra l’eliambulanza. Traffico in tilt

Ostia – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’Ostiense. Uno scontro frontale nel quale uno dei due conducenti ha riportato conseguenze più serie, tanto da indurre i sanitari del 118 a far atterrare un’eliambulanza per il trasporto del ferito in ospedale.

L’impatto è avvenuto all’altezza del Cineland, in direzione Roma. Ma il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire al velivolo di atterrare e prelevare l’automobilista ferito.

Oltre al 118 sono intervenuti sul posto anche gli uomini della Polizia locale per gestire il traffico e per i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente.

