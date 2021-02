Governo Draghi, nuova giornata di consultazioni alla Camera: oggi tocca a Lega e M5S

Roma – Mario Draghi alla Camera per la nuova giornata di consultazioni. La mattinata di oggi, 6 febbraio, è infatti iniziata con l’incontro con la delegazione della Lega formata da Matteo Salvini e dai capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. L’incontro è programmato nella sala della biblioteca di Montecitorio.

Draghi, che ha ha archiviato la giornata di venerdì incassando il sostegno di Pd, Italia Viva e Forza Italia, incontrerà poi la delegazione del M5S.

Il premier uscente, Giuseppe Conte, è arrivato in auto a Montecitorio per prendere parte al vertice con i “big” del M5S, tra questi Beppe Grillo, Vito Crimi, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Anche Grillo è arrivato a Montecitorio per la riunione. Per Conte è il primo giorno da leader del Movimento? “Non mi risulta…”, ha risposto il premier uscente. E chi gli ha chiesto se ora l’attenda un nuovo inizio si è limitato a dire “lo saprete”, prima di infilarsi nell’auto che lo ha condotto alla Camera. (fonte: Adnkronos)